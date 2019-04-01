В ДТП в центре Тюмени погиб человек

| Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

1 человек погиб, еще два получили травмы в ночном ДТП в центре Тюмени, сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области.

Столкновение автомобилей "Мерседес ML" и "Лады" 11-й модели произошло в четвертом часу утра на пересечении ул. Профсоюзной и Советской. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель "Мерседеса", двигавшийся по второстепенной дороге. От удара "Ладу" отбросило на металлическое ограждение, а "Мерседес" вылетел на тротуар, пробил ограду территории жилого дома и въехал в дерево.

В результате аварии погиб 44-летний водитель "Лады". Травмы головы и ушибы получили 37-летний пассажир "Лады" и 21-летняя пассажирка "Мерседеса".

| Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области. | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области.

25-летний водитель автомобиля "Мерседес", проживающий в Упоровском районе, не пострадал. Установлено, что водитель внедорожника был пьян. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Внедорожник принадлежит отцу водителя.