Россияне на майские выходные отправятся в Москву, Петербург и Сочи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более половины российских путешественников на майские каникулы отправятся в туры по России. Остальные 45% выбрали заграничные маршруты, и особенным спросом стали пользоваться рейсы в Грузию, Францию и Чехию, сообщают РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

Традиционно Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили список городов, куда россияне полетят на праздники. Средний чек на перелеты составил от семи до девяти тысяч рублей. Кроме того, лидерами спроса стали Краснодар, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, куда билеты обошлись в среднем от 6,5 до 8,7 тыс. рублей.

За год заметно увеличились продажи билетов в Казань, Минеральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Количество бронирований возросло примерно в два раза.

Список международных направлений возглавили Тбилиси, Париж и Прага. Сюда авиабилеты покупали за 14-16 тыс. рублей. Примечательно, что спрос на перелеты в Тбилиси и Прагу вырос в два раза, а в Париж — всего на 4%.

Также популярными маршрутами на майские праздники эксперты называют Стамбул, Барселону, Тель-Авив и Ереван. Средний чек на авиабилеты в обе стороны составил от 10 до 17 тыс. рублей. Самым бюджетным зарубежным направлением стала столица Армении, куда еще можно найти билеты за 11 тыс. рублей.