Проект реконструкции и расширения трассы Екатеринбург – Тюмень подготовлен

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

К разработке проекта строительства и реконструкции участков федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень с 35 по 104 км приступил ООО "Гео-проект" после заключения договора 24 апреля, сообщает Росавтодор.

К февралю 2021 года подрядная организация должна представить проект обхода Богдановича, достройки обхода Белоярского и реконструкции федеральной дороги с расширением до четырех полос. Строительство и реконструкцию Уралуправтодор планирует начать в 2022 году.

Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит в Богданович, где водители вынуждены стоять в пробках на железнодорожных переездах. Планируется обеспечить сквозное движение по участку: на 88 км трасса уйдет направо в обход города, а затем вольется в трассу Екатеринбург – Тюмень на 104 км, где будет построена развязка.

Проектом также будет предусмотрена достройка 8 км обхода пос. Белоярский и расширение до четырех полос существующей объездной дороги. Также трасса будет расширена между Белоярским и Богдановичем.

Напомним, к 2024 году федеральную дорогу Екатеринбург — Тюмень планируется довести до четырех полос на всем ее протяжении. Вместе с тем транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением. Работы выполнят поэтапно. Летом 2019 года дорогу расширят на участке с 240 по 250 км возле Тугулыма. Также в этом году завершат реконструкцию участка с 159 по 168 км близ Камышлова с расширением для четырехполосного движения.