Абатские аграрии первыми в регионе приступили к севу гороха

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

47 гектаров гороха посеял фермер Бажин 26 апреля. Перед этим он еще посеял овес на площади 33 гектара. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал главный агроном администрации Абатского района Сергей Глебов.

"Фермер Бажин, у которого более 1 тысячи 800 гектаров, провел боронование на половине площади и приступил к посеву. 26 апреля посеял 47 гектаров гороха. И перед этим он попробовал сеять овес, 33 гектара посеял", - уточнил он.

Особенностью нынешний посевной кампании, по словам главного агронома Абатского района, стал ранний выход в поле на прибивку влаги: "В этом году раннее весеннее боронование началось 20 апреля, тогда как в прошлом году - 28 апреля. И 22 апреля в оперативной информации было отражено 550 гектаров. Протравливанием семян занялись с 17 апреля, 550 тонн протравили. Самые большие объемы по раннему весеннему боронованию и протравливанию семян выполнены в племзаводе "Юбилейный". 2 тысячи 650 тонн протравлено, 65 процентов, боронование более 8 тысяч гектаров, 61 процент".

По словам Сергея Глебова, в районе четыре фермерских хозяйства полностью завершили боронование почвы, еще два хозяйства близки к завершению.

Ход весенне-полевых работ приостановлен из-за погоды. С 27 апреля в районе пошел снег с дождем.

"Будем ждать доброй погоды, когда наступит физическая спелость почвы. Понятно, что овес, горох не боятся холода, работы в полях продолжатся", - отметил главный агроном Абатского района.

На 29 апреля большинство сельхозпредприятий Абатского района имеют 100 % кондиционных семян. Приобретено около 3 тыс. тонн минеральных удобрений – на уровне 2018 года.

Общая посевная площадь в Абатском районе составляет 30 тыс. 938 га. Большая часть земель будет отведена под зерновые и зернобобовые культуры.

Анжела Лебедева