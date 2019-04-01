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Число площадок проекта "Спортивный заряд" увеличивается

Спорт, 17:49 29 апреля 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Очередная зарядка проекта "Спортивный заряд" пройдет на семи площадках Тюмени 30 апреля в 8 часов 30 минут, сообщает администрация города.

К списку площадок прибавилась детско-юношеская спортивная школа "Водник" на ул. Судоремонтная, 2б.

Тюменцы могут присоединиться к проекту по адресам:

- СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1)

- Спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1)

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20)

- Сквер "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2)

- МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а)

- ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1)

- МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б).

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# зарядка , здоровый образ жизни , ЗОЖ

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