Число площадок проекта "Спортивный заряд" увеличивается
| Фото: администрация Тюмени
Очередная зарядка проекта "Спортивный заряд" пройдет на семи площадках Тюмени 30 апреля в 8 часов 30 минут, сообщает администрация города.
К списку площадок прибавилась детско-юношеская спортивная школа "Водник" на ул. Судоремонтная, 2б.
Тюменцы могут присоединиться к проекту по адресам:
- СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1)
- Спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1)
- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20)
- Сквер "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2)
- МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а)
- ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1)
- МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б).