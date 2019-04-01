Тюменские предприниматели полетали на дельтаплане в виртуальной реальности

| Фото: Тюменского делового клуба | Фото: Тюменского делового клуба

О том, что такое виртуальная реальность и как она может меняться, узнали члены Тюменского делового клуба в рамках деловой гостиной в бизнес-отеле "Евразия".

Руководитель компании "Ай Ди", автор проектов: "NeuroBionic VR+", "Территория спорта VR", "Библиотека опыта VR" Александр Харламов дал возможность тюменским предпринимателям побывать внутри Тюменского филармонического оркестра, полетать на дельтаплане, посетить мастер-класс шеф-повора.

"Благодаря новым технологиям есть возможность побывать на месте событий не выходя из дома. Уже сейчас ведутся такие съемки на Олимпийских играх, чемпионатах по футболу и других значимых событиях. Человеку достаточно только надеть очки и он сразу же оказывается погружен в ту атмосферу. С развитием высоких технологий виртуальная реальность займет прочное место в нашей жизни и обеспечит людей огромным, практически безграничным пространством для ведения любых дел", - отметил он.

По словам Александра Харламова, виртуальная реальность - это созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

"Умный мозг нужно стимулировать — удивлять, восхищать, показывать яркое и необычное. В мире на данный момент это направление активно развивается. Это можно применять в спорте, медицине, образовании, культуре, да практически во всех направлениях. При поддержке агентства стратегических инициатив мы реализовали проект, когда с помощью виртуальной реальности адаптировали детей с диагнозом аутизм к окружающей среде. Виртуальная реальность позволяет этим детям в привычных для них условиях изучать окружающий мир. Дети смогли побывать в песочнице, прокатиться на автобусе, перейти дорогу, сходить в цирк. После нескольких сеансов они уже адаптируются, и эти вещи для них становятся привычными. После чего они самостоятельно и безбоязненно могут совершать эти действия в реальном мире", - пояснил он.

Виртуальная реальность - дорогая технология. Стоимость специальных очков виртуальной реальности колеблется от 200 до 50 тыс. рублей.

"Цена очков зависит от качества изображения. Наибольшей популярностью пользуются картонные очки, они более доступны, их можно изготовить самостоятельно, используя готовый шаблон для печати. Более дорогие модели изготавливаются из пластика, имеют широкие углы обзора и обладают хорошими линзами с регулировкой фокусного расстояния. Для полного погружения в виртуальную реальность используются VR-шлемы", - рассказал Александр Харламов.

Виртуальная реальность требует максимально реалистичного визуального и звукового оформления, поэтому для съемок требуется несколько видеокамер для панорамной съемки с углом обзора в 360 градусов, что создает имитацию трехмерного мира. Панорамное видео дает зрителю право решать, под каким углом и в каком направлении смотреть. Например, в процессе просмотра пользователь может посмотреть в лицо модели, увидеть тело человека, глазами которого он смотрит, или рассмотреть обои на стенах студии.

Владелица салона красоты Familia в Тюмени Юлия Грегуль восхищена новой технологией. "Тема интересная и современная. Уже знаю, как это можно применить в моем бизнесе. Ко мне люди приходят за красотой и релаксом, но не всегда до конца могут расслабиться. Даже сегодня мне клиенты сказали, что лучше бы не журнал листали, а полетали бы на дельтаплане. В голове у всех масса мыслей, а благодаря виртуальной реальности клиенты могли бы окунуться в мир природы. Удобно проводить и обучающие мероприятия для персонала. Они полностью могут погрузиться в учебный процесс и не отвлекаться на внешние факторы. Полное погружение позволяет запомнить больше информации", - поделилась она.

Ирина Шемякина