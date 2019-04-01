Тюменцы завоевали медали чемпионата УФО по спортивному ориентированию

| Фото: Спортивное ориентирование во ВКонтакте | Фото: Спортивное ориентирование во ВКонтакте

Золото, серебро и бронзу завоевали тюменцы от 10 до 65 лет в личном чемпионате и первенстве УФО "Зауральская весна" в Кургане 27-29 апреля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал руководитель клуба "Ермак" по спорториентированию Тюменской области Аркадий Ведин.

"Это традиционные соревнования, которые ежегодно проходят в УФО дважды в год. Весной, в апреле Курган принимает первые старты, а в июне они пройдут уже в другом регионе округа. От Тюменской области в "Зауральской весне участвовали около 50 спортсменов. Многим удалось завоевать медали разного достоинства", - рассказал он.

Так, на дистанции "классика", которая подразумевает бег от 4 до 10 км, плюс 10-15 контрольных пунктов, в группе девушек от 12 лет золотая медаль у тюменки Полины Кобелевой. У женщин от 18 лет серебряную медаль завоевала Софья Кошкина, а в группе мужчины 21 год бронзовая медаль у Александра Скребнева.

В дистанции "лонг" - это бег более часа и контрольные пункты золото у Полины Кобелевой, Софья Кошкина - вторая, Максим Голубев - бронзовый призер.

"Заключительный общий старт стал золотым для Александра Скребнева, который стартовал в группе мужчин от 21 года, - добавил Аркадий Ведин. - Лиза Саморокова завоевала бронзовую медаль в группе женщины от 18 лет, а группе мальчиков 10 лет победил Иван Лимонников".

Ветераны спортивного ориентирования Тюменской области также пополнили копилку личных достижений. Сергей Скоков был первым и вторым в группе мужчин 60 лет. Владимир Лиханов стал вторым, а Виктор Ефимов третьим в этой же группе. Валерий Шибанов – третьим в группе мужчин 65. Анна Кобелева - вторая и первая в группе женщин от 30 лет. Ольга Ведина - первая в группе женщин 60. Лидия Тотолина– первая в группе женщин старше 65 лет.

"Итогом весенних стартов в Кургане является формирование команды региона для участие во всероссийских соревнованиях. В ближайшее время мы выясним, кто из тюменцев отправится на эти соревнования", - резюмировал Аркадий Ведин.

Анжела Лебедева