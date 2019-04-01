На благоустройство территорий в Тюмени направят четыреста пятьдесят миллионов рублей

450 млн рублей, из них более 120 млн средств федерального бюджета, направят на мероприятия, предусмотренные программой "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2024 годы".

Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Планируется благоустроить три крупных общественных пространства: сквер Якова Неумоева и прилегающую территорию, озеленение территории на ул. Вьюжная (в районе школы), озеленение территории на ул. Логунова – ул. Широтная, 53,55 – ул. Пермякова, 54б.

Кроме того, на выделенные средства будут выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 25 многоквартирных домов Тюмени, куда войдут участки улиц: 70 лет Октября, п. Мелиораторов ул. Энергостроителей, 30 лет Победы, Станционная, проезд Заречный и другие.

"Работа по благоустройству дворовых территорий и зеленых уголков с воодушевлением воспринимается жителями и позитивно ими оценивается. Нам удалось выстроить диалог с людьми. Они высказывают свои потребности, мы учитываем их интересы", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор неоднократно отмечал, что Тюменская область входит в число регионов-лидеров в России по созданию комфортной городской среды. Реализовано большое число проектов по благоустройству общественных пространств - площадей, парков, набережных, а также дворовых территорий.