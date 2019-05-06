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Суерский автопробег ко Дню Победы доберется до Заводоуковска

Общество, 10:13 06 мая 2019

Ирины Кургузовой | Фото: Ирины Кургузовой

Около 50 жителей Суерки Упоровского района станут участниками ежегодного автопробега в честь Дня Победы 9 мая.

Как рассказала глава Суерского сельского поселения Лариса Гольцман, акция – инициатива самих жителей, они украшают личные автомобили праздничными надписями, рисунками, прикрепляют флаги и портреты воевавших земляков. Автопробег начинается сразу после окончания торжественного митинга в Суерке и проезжает по близлежащим деревням или едет в гости в соседние села. Например, автоколонна бывала в Упоровском, Бызовском, Чернаковском, Видоновском сельских поселениях.

Организовал автопробег шесть лет назад местный житель Александр Катков, по его словам, чтобы увлечь молодежь, сделать празднование Дня Победы необычным, интересным.

"Сейчас участников становится больше, в этом году к десяти нашим машинам собираются присоединиться автолюбители из райцентра. Готовимся всегда заранее. В колонну войдут четыре УАЗика, старый добрый ГАЗ-66, семерка, ставшая "танком". Два года назад наши ребята соорудили пушку, способную "стрелять" магазинными фейрверками, есть полевая кухня, из нее мы угощаем солдатской кашей жителей Упорово, когда делаем остановку у больницы в Упорово", - рассказал инициатор автопробега.

В маршрут праздничной автоколонны войдут небольшие деревни Старая Шадрина, Тютрина, Губина. После объезда родного поселения суерский автопробег отправится в Упорово, а затем впервые выйдет за границы района, отправившись в Заводоуковск.

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Ирина Кургузова

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# автопробег , День Победы

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