Спорторганизаторы не дадут скучать тюменцам в выходные дни

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 200 мероприятий проведут для тюменцев спортивные инструкторы по месту жительства в майские выходные дни.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, различные турниры, матчи по футболу, соревнования по хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам, скандинавской ходьбе, настольному теннису, дартсу, веселые старты, семейные эстафеты, легкоатлетические забеги и многое другое.

Любителей танцев от 18 лет и старше приглашают на танцевальный турнир, который состоится 7 мая в 19 часов в ДЮСАШ "НЕГЕ" (ул. 50 лет Октября, 84/2).

Интересным обещает стать флешмоб "Победная весна", для участие в нем приглашают всех желающих от 50 до 70 лет. Флешмоб пройдет в формате оздоровительной танцевальной гимнастики 7 мая в 11 часов в ДЮЦ "Вероника" (ул. Гастелло, 75/1).

Тех, кто хочет научиться чему-то новому, повысить свое мастерство, приглашают на мастер-класс по хореографии 7 мая в 19 часов в ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52)

В мае для тюменцев будут работать 139 инструкторов по спорту на 172 спортивных объектах.

Ознакомиться с расписаниями можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени , на портале "Тюмень - наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", в группе "Спорторганизаторы Тюмени" "Вконтакте". Здесь же принимаются и рассматриваются замечания, предложения и вопросы по деятельности спорторганизаторов.