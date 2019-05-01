Тюменцы будут сотрудничать с бригадой ракетных катеров Черноморского флота

| Фото: https://tyumen.er.ru | Фото: https://tyumen.er.ru

Тюменцы будут сотрудничать с 41 бригадой ракетных катеров Черноморского флота в рамках регионального партийного проекта "Оружие Победы", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Город-герой Севастополь посетили первый заместитель председателя областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, депутат областной думы, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности Николай Токарчук, а также предприниматели, выступающие партнерами партийного проекта.

Делегация побывала на территории 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота, где установлен памятник торпедному катеру ТК-52, который относится к типу Г-5. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, а уже в мирное время, в 1949 году, боевой катер установили на пьедестал. Таких в России всего два – в Севастополе и Балтийске.

Отметим, что в годы войны только в Тюмени выпускались торпедные катера, всего их было построено 165. За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу завода было навечно присуждено Красное Знамя Государственного Комитета Обороны СССР и вручен единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны I степени.

У памятника торпедному катеру состоялась встреча тюменцев с капитаном второго ранга, заместителем командира 41 бригады ракетных катеров по военно-политической работе Алексеем Токаревым и моряками, проходящими срочную службу на подшефном сторожевом корабле "Ладный".

Андрей Артюхов рассказал, что в регионе реализуется проект "Единой России" "Оружие Победы", благодаря которому в Тюмени появился памятник торпедному катеру "Комсомолец", он является точной копией тех, что выпускал Тюменский судостроительный завод в последние годы войны.

"Все началось с удивительной находки. В сентябре 2016 года кубанские подводные археологи обнаружили в Керченском проливе на глубине 14 метров чудом сохранившуюся закладную табличку торпедного катера №214, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе №639 в 1942 году. 23 июля 2017 года закладную табличку, которая является паспортом для каждого судна, нам торжественно передали в Краснодаре сотрудники музея, а мы в свою очередь отдали её на хранение музейному комплексу Словцова", - сообщил Андрей Артюхов.

В конце 2017 года ветераны судостроительного завода обратились в общественную приемную партии к губернатору Владимиру Якушеву с просьбой создать в Тюмени памятник торпедному катеру. Было принято решение, что проект, связанный с изготовлением катера, возьмёт на себя региональное отделение партии "Единая Россия", а сквер Потапова благоустроит город. 22 октября 2018 года памятник торжественно открыли.

В ходе посещения 41 бригадой ракетных кораблей и катеров тюменцы побывали в Комнате воинской славы. Алексей Токарев провел экскурсию по музею и обратил внимание гостей на список всех погибших в годы войны катеров, в котором под номером 26 есть и изготовленный в Тюмени торпедный катер "АКА-76", чью закладную табличку нашли на дне Керченского пролива.

"Погибло 60 катеров и 297 членов экипажа. Все они – настоящие герои. Им приходилось воевать в очень тяжелых условиях и выполнять сложнейшие задачи", - отметил Алексей Токарев.

20 августа 2019 года 41 Севастопольская ордена Нахимова первой степени бригада ракетных катеров будет отмечать свое столетие. Ряд торжественных мероприятий пройдет у памятника торпедному катеру. Член тюменской делегации Алексей Дмитрошкин и член регионального политсовета Рустам Арипов выступили с инициативой осуществить к юбилейной дате покраску катера и выложить брусчаткой площадку перед ним.

"Это будет хорошим подарком 41 бригаде ракетных катеров Черноморского флота к юбилею", - уверен Николай Токарчук.

"Проект "Оружие Победы" мы не считаем завершенным, - поделился Андрей Артюхов. – Сейчас мы ведем поисковую работу по установлению личности членов экипажа торпедного катера № 214. В ночь с 16 на 17 ноября 1943 года в Керченском проливе торпедный катер, экипаж которого состоял по разным сведениям из девяти или десяти человек, принимал участие в Керченско-Эльтигенской операции по освобождению Крыма. В результате взрыва мины весь экипаж погиб. На сегодня удалось установить имена и фамилии лишь четырех человек. Наша задача – установить имена остальных членов экипажа".

Руководство 41 бригады ракетных катеров Черноморского Флота пообещало тюменцам найти сведения об остальных погибших на катере краснофлотцах.