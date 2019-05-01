Тюменец успешно пробежал международный марафон в Риме

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Тюменец Станислав Муравьев принял участие в 25-м международном марафоне в Риме. Об этом сообщили в региональной общественной организации выпускников ТГМУ.

Римский марафон считается значимым событием в области бега, имеет золотой мейбл IAAF и привлекает тысячи любителей этого вида спорта со всего мира. В 2019 году на марафонскую дистанцию вышли около 9 тыс. бегунов из 88 стран мира. Трасса проходила по основным историческим достопримечательностям города. Финишировали бегуны у стен древнего Колизея.

Станислав Муравьев занимается оздоровительным бегом более 30 лет. Свой первый марафон он пробежал в Тюмени в 1988 году, пишет "Вслух.ру".