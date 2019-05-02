Космонавты на МКС практически не будут отдыхать в майские праздники

| Фото: Роскосмос | Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, находящиеся на борту Международной космической станции, практически не будут отдыхать в майские праздники, сообщает РИА "Новости".

Экипаж российского сегмента в праздники будет занят ежедневными операциями - проведением экспериментов, сбором данных, наблюдением и фотосъемкой. Также космонавтам предстоит подготовить несколько репортажей для сайта "Роскосмоса" и социальных сетей.

"Майские праздники практически не отразятся на плотном рабочем графике российских космонавтов на МКС… Небольшой отдых и общение с семьей запланированы только на 4 и 5 мая", - говорится в сообщении.

На борту МКС сейчас находятся два россиянина - Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Кононенко прибыл на станцию 3 декабря вместе с американкой Энн Макклейн и канадцем Давидом Сен-Жаком. Овчинин добрался до МКС 15 марта с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук.