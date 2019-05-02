  • 2 мая 20192.05.2019четверг
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер южный

Космонавты на МКС практически не будут отдыхать в майские праздники

Общество, 14:49 02 мая 2019

Роскосмос | Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, находящиеся на борту Международной космической станции, практически не будут отдыхать в майские праздники, сообщает РИА "Новости".

Экипаж российского сегмента в праздники будет занят ежедневными операциями - проведением экспериментов, сбором данных, наблюдением и фотосъемкой. Также космонавтам предстоит подготовить несколько репортажей для сайта "Роскосмоса" и социальных сетей.

"Майские праздники практически не отразятся на плотном рабочем графике российских космонавтов на МКС… Небольшой отдых и общение с семьей запланированы только на 4 и 5 мая", - говорится в сообщении.

На борту МКС сейчас находятся два россиянина - Олег Кононенко и Алексей Овчинин. Кононенко прибыл на станцию 3 декабря вместе с американкой Энн Макклейн и канадцем Давидом Сен-Жаком. Овчинин добрался до МКС 15 марта с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# космонавтика , МКС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 02.05.2019Прокурор Калининского округа Тюмени проведет прием граждан 7 мая
15:03 02.05.2019Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
14:49 02.05.2019Космонавты на МКС практически не будут отдыхать в майские праздники
14:16 02.05.2019Летнюю занятость подростков обсудили в Тюменском районе