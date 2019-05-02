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Прокурор Калининского округа Тюмени проведет прием граждан 7 мая

Общество, 15:56 02 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокурор Калининского округа Тюмени Денис Губский проведет прием жителей 7 мая. В приеме примут участие представители городской администрации, сообщает региональная прокуратура.

Совместно с прокурором округа с 18 до 19 часов граждан, проживающих в границах улиц: Демьяна Бедного – Мельникайте - Николая Чаплина, будут принимать представители управления социальной защиты населения города Тюмени, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Прием будет организован в гимназии №83 (ул. Союзная, 135). В целях оптимизации процесса приема прокуратура рекомендует предварительно изложить доводы обращения в письменной форме. Все поступившие прокурору обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры.

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# прием горожан , прокуратура

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