Более ста тридцати тысяч детей отдохнут в летних лагерях в 2019 году

Более 600 лагерей примут порядка 130 тыс. детей за летнюю оздоровительную кампанию 2019 года в Тюменской области.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в летних учреждениях находятся на особом контроле регионального Роспотребнадзора.

В ходе надзорных мероприятий в летний оздоровительный сезон 2018 года специалистами Роспотребнадзора обследовано 469 летних оздоровительных учреждений.

Большое внимание уделялось организации питания и питьевого режима, контролю за условиями размещения детей и подростков, контролю за материально-техническим оборудованием оздоровительных учреждений.

Учреждениям было выдано 241 предписание, все выполнены в срок. Нарушения в большей своей части носили режимный характер и устранялись в ходе проведения проверок.

По итогам летней оздоровительной кампании 2018 года показатель оздоровительного эффекта составил 96,1%.