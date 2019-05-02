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Александр Моор призвал тюменцев быть осторожнее с огнем - введен особый противопожарный режим

Губернатор, 13:29 02 мая 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Обращение к жителям Тюменской области разместил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Александр Моор.

Глава региона напомнил землякам об особом противопожарном режиме и запрете сжигать траву и мусор.

"Начались майские праздники. Как правило, в эти дни наступает пик лесных и ландшафтных пожаров. К концу апреля потушено уже около 20 возгораний. В регионе введен второй класс пожарной опасности. Мы следим за обстановкой. В Тюменской области введен особый противопожарный режим - ограничивается посещение лесов, запрещено сжигать сухую траву. Понимаю, что в теплую погоду хочется с родными и близкими выехать на природу, в лес. Но я призываю вас, будьте внимательны и осторожны с огнем - даже самое малое возгорание может превратиться в большой пожар и привести к очень серьезным последствиям",- подчеркнул губернатор.

Напомним, что нельзя бросать в лесной зоне горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, разводить костры. Кроме того, частным лицам и предприятиям категорически запрещено выжигать сухую траву на полях и в населенных пунктах.

При обнаружении лесного пожара жители региона должны обращаться на прямую линию лесной охраны по единым бесплатным номерам 8-800-100-94-00 и 8-800-100-19-70. Прямая линия работает круглосуточно.

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# Александр Моор , лесные пожары

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