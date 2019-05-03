На пожаре в Челябинской области погибла мать с трехлетним ребенком

| Фото: 74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

Пожар в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей произошел ночью 3 мая. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, он унес жизни двоих человек.

Через семь минут после поступления вызова на пульт дежурного первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте происшествия. В ходе работы были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и ребенка 2016 года рождения без признаков жизни. Также пострадал глава семейства. Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в городскую больницу.

Для выяснения причин произошедшего в районе ЧП задействована испытательная пожарная лаборатория. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа.