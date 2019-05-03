Минск, Баку и Нур-Султан выбирают россияне для путешествий в мае

Минск | Фото: ИА "Тюменская линия" Минск | Фото: ИА "Тюменская линия"

Туристические поездки в Азербайджан, Белоруссию и Казахстан лидируют в рейтинге путешествий российских туристов в страны СНГ и ближнего зарубежья на майские праздники, сообщают РИА Новости со ссылкой на ТурСтат.

Лидером списка стал Баку - столица Азербайджана. На втором месте столица Беларуси Минск, на третьем - Нур-Султан (Астана) в Казахстане. Далее расположились Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ в мае в среднем на три-пять дней. Отдыхающие расходуют там от 60 до 120 долларов в сутки на питание и проживание. Самые недорогие турпоездки респонденты совершают в Кишинев, а для шопинга они чаще всего выбирают Баку.