В Тюмени ищут интернет-мошенника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, который под предлогом продажи бытовой техники выманил у тюменца более 40 тыс. рублей, ищут сотрудники полиции.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, в полицию областного центра поступило заявление от мужчины, который сообщил о факте мошенничества. Ущерб составил 45 тыс. рублей.

По предварительной информации, неизвестный под предлогом продажи телевизора на одном из сайтов, потребовал у потерпевшего оплату за товар. Поверив на слово, мужчина перевел деньги через мобильное приложение на указанный лицевой счет, но обещанного товара так и не получил. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в отдел полиции. Сотрудники правопорядка занимаются поиском мошенника.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

УМВД России по Тюмени призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. Своевременное обращение в правоохранительные органы позволит вернуть вам как минимум часть похищенных денежных средств. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени: 291-600.