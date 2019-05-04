Тюмень примет соревнования по айкидо

| Фото: Тюменского городского многопрофильного центра | Фото: Тюменского городского многопрофильного центра

250 борцов из России и других стран соберутся в Тюмени. Фестиваль айкидо состоится в областном центре 5 мая, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На соревнования прибудут спортсмены из Кургана, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Сочи, Геленджика, Пскова, Перми. Покажут свое мастерство также гости из Армении, Казахстана, Италии и Японии.

Поединки будут проходить в двух возрастных группах: от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет.

Состязания начнутся в центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" по адресу улица В. Гнаровской, 1. Торжественная церемония открытия фестиваля запланирована на 13 часов, награждение участников пройдет в 15 часов.