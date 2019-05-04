  • 4 мая 20194.05.2019суббота
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 17..19 С 7 м/с ветер южный

Тюмень примет соревнования по айкидо

Спорт, 11:49 04 мая 2019

Тюменского городского многопрофильного центра | Фото: Тюменского городского многопрофильного центра

250 борцов из России и других стран соберутся в Тюмени. Фестиваль айкидо состоится в областном центре 5 мая, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На соревнования прибудут спортсмены из Кургана, Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Сочи, Геленджика, Пскова, Перми. Покажут свое мастерство также гости из Армении, Казахстана, Италии и Японии.

Поединки будут проходить в двух возрастных группах: от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет.

Состязания начнутся в центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" по адресу улица В. Гнаровской, 1. Торжественная церемония открытия фестиваля запланирована на 13 часов, награждение участников пройдет в 15 часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# айкидо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 04.05.2019Тюмень примет соревнования по айкидо
10:06 04.05.2019МФК "Тюмень" уступил "Норильскому никелю"
16:57 02.05.2019Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени
10:14 02.05.2019ФК "Тюмень" сыграет дома с подмосковными "Химками"