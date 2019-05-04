Жительница поселка Пангоды стала жертвой мошенницы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту мошенничества проводят полицейские Надыма. Под предлогом помощи в трудоустройстве жительница п. Пангоды выманила у свой знакомой 40 тыс. рублей, сообщает УМВД ЯНАО.

Проверка установила, что 32-летняя жительница поселка, ввела в заблуждение свою знакомую под предлогом трудоустройства в организацию.

Не имея возможности выполнить свое обещание, гражданка дала признательные показания. По данному факту следственным отделом по Надымскому району проводится проверка всех обстоятельств.