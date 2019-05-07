Лучших курсантов центра "Аванпост" ждет торжественный выпускной

| Фото: avanpost-72.ru | Фото: avanpost-72.ru

Областной выпуск обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области состоится в Тюмени 23 мая.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в пресс-службе центра "Аванпост", начнется мероприятие в 15 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2). Перед этим ребята проведут строевой смотр и репетицию.

В торжественной обстановке выпускникам вручат свидетельства об окончании обучения в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе. Этот документ станет первым значимым шагом для построения военной карьеры.

Лучших преподавателей системы добровольной подготовки наградят почетными грамотами и благодарственными письмами.

Отметим, за время обучения воспитанники приобрели практические навыки в строевой, тактической, парашютной и огневой подготовке. Принимали участие в полевых выходах, военизированных эстафетах, побывали в оборонно-спортивных палаточных лагерях и выполнили спортивные разряды по военно-прикладным видам спорта.

В 2018 году участниками торжественного выпускного стали 130 курсантов. Всего же в системе добровольной подготовки к военной службе по Тюменской области обучается почти 3,7 тыс. ребят.

Любовь Голышева