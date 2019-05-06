Тюменских ветеранов-железнодорожников поздравили с Днем Победы

| Фото: регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: регионального отделения партии «Единая Россия»

Ветеранов РЖД поблагодарили за Победу: торжественный митинг состоялся у памятника "Железнодорожникам фронта и тыла" в Тюмени 5 мая, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

"Люди разных поколений празднуют День Победы, и мы чтим тех, кто ее приближал. Вклад железнодорожников трудно переоценить. Они работали и за себя, и за того товарища, что ушел на фронт. Тяжелую мужскую работу выполняли женщины и подростки, они обеспечивали фронт всем необходимым", – сказал заместитель начальника Свердловской железной дороги по Тюменскому территориальному управлению Анатолий Каратаев.

Он напомнил о том, что в Тюмени установлен памятник не только железнодорожникам, но и паровозу-фронтовику. ФД21-3031 появился в тюменском депо осенью 1941 года со следами вмятин, пробоин котла, полуразрушенной изоляцией, покрытый грязью и ржавчиной. Слесари отремонтировали паровоз, и он исправно работал все годы войны. Установлен как памятник в 1987 году к столетию локомотивного депо.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов поздравил земляков с 74-й годовщиной Великой Победы. Он напомнил слова маршала Георгия Жукова: работа железнодорожников была равна "величайшим битвам второй мировой войны".

"Только за второе полугодие 1941 года в восточные регионы страны было перебазировано оборудование 2 тысяч 593 промышленных предприятий. За годы войны железнодорожники доставили фронту более 19 миллионов вагонов вооружения, боеприпасов, снаряжения; почти 67 миллионов вагонов различных грузов получило народное хозяйство", – подчеркнул Андрей Артюхов. Он пожелал ветеранам здоровья, счастья и внимания со стороны близких.

Депутат Тюменской городской думы Степан Киричук много лет работал на железной дороге. Он поблагодарил старшее поколение, воевавшее на фронте и трудившееся в тылу. "Мы не забудем о тех подвигах, что совершили железнодорожники всей страны в годы Великой Отечественной войны, обещаем хранить эту память и передать ее подрастающему поколению", – заверил Степан Киричук.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику, посвященному вкладу железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне.