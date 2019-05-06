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Александр Моор выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Губернатор, 10:35 06 мая 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнование семьям погибших в аэропорту Шереметьево.

"Соболезную близким всех погибших в этой страшной трагедии в аэропорту Шереметьево. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях.

Напомним, 5 мая самолет SSJ100, на борту которого находились 78 человек, вылетел из Москвы в Мурманск, через полчаса лайнер вернулся в аэрогавань и совершил аварийную посадку. На борту произошло возгорание - 41 человек погиб. Пятеро пассажиров находятся в больницах. С пострадавшими и близкими погибших работают психологи МЧС.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика. Так же специалисты изучат необходимую техническую документацию. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия сделают после всестороннего изучения полученных данных.

В Мурманской области объявлены 6, 7 и 8 мая днями траура.

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# авиакатастрофа , Александр Моор , Шереметьево

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