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Тюменская аэромобильная группировка поможет при тушении пожаров в Курганской области

Общество, 19:00 06 мая 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменская аэромобильная группировка направлена в Курганскую область из-за участившихся там природных пожаров, сообщает региональное МЧС.

Для защиты населенных пунктов Белозерского района от природных пожаров в Курганскую область направлены три единицы спецтехники и 20 сотрудников аэромобильной группировки. Они подготовлены по различным смежным специальностям, позволяющим выполнять аварийно-спасательные работы любой сложности.

Спасатели имеют в своем арсенале современное специализированное аварийно-спасательное оборудование, технику и экипировку, которые позволяют работать в условиях как природных, так и техногенных ЧС.

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# аэромобильная группа , Курганская область , лесные пожары

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