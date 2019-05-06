Тюменская прокуратура ограничила доступ к сайтам, популяризирующим руфинг

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Доступ к группам, популяризирующим руфинг, ограничен по искам прокуратуры Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В семи группах в социальной сети содержалась информация, популяризирующая лазанье по крышам. Цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. Доступ к опасным группам заблокирован.