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Тюменская прокуратура ограничила доступ к сайтам, популяризирующим руфинг

Происшествия, 15:43 06 мая 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Доступ к группам, популяризирующим руфинг, ограничен по искам прокуратуры Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В семи группах в социальной сети содержалась информация, популяризирующая лазанье по крышам. Цель руферов-экстремалов — несанкционированное проникновение на крыши сложных высотных сооружений и объектов в жилых и промышленных зонах, что опасно для жизни и здоровья.

Прокуратура направила в суд административные иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры были в полном объеме удовлетворены судом. Доступ к опасным группам заблокирован.

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# крыши , прокуратура , руфер

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