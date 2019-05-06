Отопительный сезон в Тюмени завершится 7 мая

Отопительный период 2018–2019 годов завершится в Тюмени 7 мая. Решение принято в связи с устойчивой высокой температурой наружного воздуха, а также с учетом прогноза погоды, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства.

Отключение отопления будет проходить поэтапно. С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса Тюмени, запланированных на межотопительный период 2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, и сроках их проведения можно ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в зоне действия 001 АО "УСТЭК".