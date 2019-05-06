Названы победители медиафестиваля "Жизнь в фокусе"

| Фото: с официальной страницы фестиваля "Жизнь в фокусе" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы фестиваля "Жизнь в фокусе" во "ВКонтакте"

Более 80 участников от 12 до 22 лет, увлеченных созданием медиаконтента, объединил второй медиафестиваль "Жизнь в фокусе", сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

В 2019 году география участников значительно расширилась и охватила активных ребят из Тюмени, Голышманово, Заводоуковска, Бердюжья, Тобольска и Туртаса.

В состав жюри вошли эксперты в сфере медиаиндустрии: Роман Ищенко, Шамиль Агаев, Светлана Захарова, Ян Савич, Сергей Русанов, Анна Скорнякова, Анна Юша, Иван Кармацкий и Александр Тихонов.

В номинации "Социальный видеоролик" победителем в возрастной категории 12-14 лет стала команда ДЮЦ "Вероника" (Марина Зинькова, Лидия Еременко, Виктория Пономорева, Елизавета Альгина, Виктория Красноусова, Яна Закалюкина).

В возрастной категории 15 - 17 лет победила команда ЦРТДиЮ "Грант" (Валерия Микуляк, Элина Кангазина, Екатерина Бучельникова).

В возрастной категории 18 – 22 года лучшей стала команда ЦРТДиЮ "Грант" (Анна Худякова, Игорь Андреев).

В номинации "Фото-проект" в возрастной категории 12 - 14 лет победила Мария Шабурова (ДЮЦ "Вероника").

Среди 15 - 17- летних - команда ЦРТДиЮ "Грант" (Люлита Тюняева и Елизавета Доценко).

В возрастной категории 18 – 22 года первое место у команды "Валерьевны" ТюмГУ, СоцГум (Елена Костомаха, Юлия Овчинникова);

В номинации "Интернет-журналистика" победила Эльнора Хусайнова (ЦРТДиЮ "Грант").

В номинации "Информационный сюжет" лучшей стала команда тюменского детского медиапроекта "Kids-патруль" (Максим Анисимов, Ксения Авдеева и Софья Понкратова).