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В Тюмени определят победителя конкурса "Безопасное колесо"

Общество, 08:18 07 мая 2019

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" начнется на площади у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 7 мая в 10 часов, сообщают организаторы.

На старт конкурса выйдут около 40 команд общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Состав каждой - два мальчика и две девочки 2007-2009 г. р.

Участникам предстоит выполнить практические и теоретические задания: продемонстрировать навыки вождения велосипеда на станциях "Автогородок" и "Фигурное вождение", сдать экзамены на знание правил дорожного движения, основ безопасного поведения на дороге, продемонстрировать навыки оказания первой доврачебной помощи, а также принять участие в творческом конкурсе "Вместе - за безопасность дорожного движения".

Состязания развернутся на трех площадках: на базе детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11), на территории спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) и у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а).

Победители конкурса представят Тюмень на областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо-2019".

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# Безопасное колесо , велосипедисты , конкурс

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