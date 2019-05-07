В Тюмени пройдет "Ночь музеев - 2019"

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение 18 мая представит горожанам программу "Музеи как центры культуры: будущее традиции", посвященную 75-летию Тюменской области и 140-летию Тюменского музея, сообщили в пресс-службе ТМПО.

Международная акция "Ночь музеев - 2019" обещает быть очень насыщенной на события. Музейные объекты Тюмени, Тобольска и Ялуторовска приглашают гостей на необыкновенный фейерверк событий: интерактивные площадки, ярмарки, исторические перфомансы, выставки и фотовыставки, арт-объекты, стильные фотозоны, викторины, квесты, мастер-классы, выступления творческих коллективов, автобусные и пешеходные экскурсии, театрализованные представления, демонстрация фильмов, лазерное шоу и многое другое.

В детском центре "Музейляндия" с 16:00 до 20:00 впервые пройдёт "Ночь музеев для детей", где ребята поучаствуют в различных конкурсах, мастер-классах, квэстах, подвижных играх и танцах.

Мероприятия рассчитаны на различные возрастные и социальные группы населения.

"Ночь музеев" пройдет на всех музейных объектах Тюменского музейно-просветительского объединения: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (г. Тюмень), Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (г. Тобольск), Ялуторовский музейный комплекс (г. Ялуторовск). Возрастная категория 0+

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-05, 45-09-93 доб. 115 или в группе: https://vk.com/tmpo72