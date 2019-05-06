Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

| Фото: royal.uk | Фото: royal.uk

У британского принца Гарри и его супруги Меган родился сын, сообщает РИА Новости.

Имя мальчика, который занял седьмое место в линии престолонаследия, будет объявлено позже.

"Их королевское Высочество весит 7 фунтов. Они рады объявить, что герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Герцогиня и ребенок - здоровы. Пара благодарит всех за волнение и поддержку в этот особый момент в жизни", - написано в официальном Instagram членов королевской семьи.

Первые фотографии новорожденного мир увидит через несколько дней, когда принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.

Напомним, что младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри – самый популярный среди британцев член королевской семьи - женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая 2018 года.

В середине октября Кенсингтонский дворец официально объявил, что супружеская чета ждет ребенка.