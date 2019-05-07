Финал Детской лиги дзюдо будет зрелищным

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Финал Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) 12 мая.

На протяжении шести предварительных этапов 50 команд боролись за право войти в 16 лучших в каждой возрастной категории. В финальных состязаниях ожидается участие более 350 юных спортсменов из Екатеринбурга, Сургута, Кургана, Тюмени и муниципальных образований области, напоминает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Среди финалистов до 15 лет зрители увидят команды: "ЦОП-2", "Спортклуб "Медведь" (Курган), "Бусидо-1", "Родина" (Екатеринбург), "Кижеватовец", "Тура", "Молодогвардейцы", "Центр дзюдо", "Виктория" (Екатеринбург), "Лидер" (Тобольск), "Тайфун", "ЦОП-1", "СОШ № 89", "Нижняя Тавда", "Кадеты" и "СОШ № 68-1".

У мальчиков до 13 лет на татами выйдут коллективы: "ЦОП-2", "Родина" (Екатеринбург), "Виктория" (Екатеринбург), "Сургут" (Сургут), "Лидер" (Тобольск), "Новый Поток", "Кадеты", "Мир борьбы-1", "Спортклуб "Медведь" (Курган), МОШ № 89, "Нижняя Тавда", "Кижеватовец-1", "Молодогвардейцы", "Динамо", "Тура" и "Голден Тим".

Торжественное открытие состоится 12 мая, начало в 10 часов 30 минут.