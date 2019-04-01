Шестнадцать команд вышли в финал Детской лиги дзюдо Тюменской области

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо

16 команд примут участие в финале Детской лиги дзюдо Тюменской области. Финалисты определились на шестом этапе соревнований 21 апреля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

50 команд из Екатеринбурга, Кургана, Сургута и Тюмени приняли участие в проекте, стартовавшем в декабре 2018 года. В шести предварительных этапах выступили более 600 юных спортсменов 11-14 лет.

Среди финалистов до 15 лет 12 мая выступят "ЦОП-2", "Спортклуб "Медведь" (Курган), "Бусидо-1", "Родина" (Екатеринбург), "Кижеватовец", "Тура", "Молодогвардейцы", "Центр дзюдо", "Виктория" (Екатеринбург), "Лидер" (Тобольск), "Тайфун", "ЦОП-1", "СОШ №89", "Нижняя Тавда", "Кадеты" и "СОШ №68-1".

У мальчиков до 13 лет на татами выйдут: "ЦОП-2", "Родина" (Екатеринбург), "Виктория" (Екатеринбург), "Сургут" (Сургут), "Лидер" (Тобольск), "Новый Поток", "Кадеты", "Мир борьбы-1", "Спортклуб "Медведь" (Курган), МОШ №89, "Нижняя Тавда", "Кижеватовец-1", "Молодогвардейцы", "Динамо", "Тура" и "Голден Тим".

Детская лига дзюдо Тюменской области проводится с 2016 года и с каждым разом расширяет географию, увеличивая количество участников и команд.