Песни военных лет зазвучат на железнодорожном вокзале в День Победы

| Фото: архив СвЖД | Фото: архив СвЖД

Известные песни о Великой Отечественной войне исполнят артисты в солдатских гимнастерках на железнодорожном вокзале в Тюмени в День Победы 9 мая, начало в 17 часов, сообщает РЖД.

9 Мая пассажирам подарят георгиевские ленточки. На видеоэкранах будут транслироваться ролики со сводками от советского Информбюро. Кроме того, на вокзале планируется открытие тематической выставки фронтовых реликвий, собранных поисковым отрядом "Кречет".

Молодые работники СвЖД и воспитанники Тюменской детской железной дороги примут участие в акции "Бессмертный полк". На городском шествии они пройдут с фотографиями железнодорожников, павших на полях сражений.

В Тюменском регионе Свердловской РЖД традиционно чествуют участников войны и тружеников тыла. Каждый из них принимает поздравления от работников железнодорожных предприятий и памятные подарки.

На всех станциях региона возле мемориалов и памятников железнодорожникам фронта и тыла проходят торжественные митинги, на предприятиях – праздничные встречи.

Череду мероприятий в преддверии Дня Победы 4 мая открыло выступление юных артистов на вокзале Ишима: ребята исполнили стихи и песни военных лет.

Большое театрализованное представление для ветеранов и полевую кухню с солдатской кашей организовали 5 мая в тюменском Дворце культуры "Железнодорожник".

Ярким аккордом праздника стал флешмоб молодых специалистов-железнодорожников "Вальс Победы". В трогательном танце закружились вместе с ними и ветераны.