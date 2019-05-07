Сотрудники АО "Транснефть-Сибирь" возложили цветы к памятнику Ивану Федюнинскому

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники АО "Транснефть–Сибирь" накануне празднования Дня Победы приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, Герою Монгольской Народной Республики, генералу армии Ивану Ивановичу Федюнинскому в Тюмени.

В мероприятии также участвовали члены Тюменского городского клуба ветеранов, по инициативе которого в областном центре был установлен памятник генералу армии, представители областной и муниципальной власти, учащиеся школы № 69 им. Федюнинского, жители Тюмени.

Памятник Ивану Федюнинскому появился в областном центре в августе 2017 года при финансовой поддержке АО "Транснефть-Сибирь". В продолжение работы по увековечиванию памяти генерала армии акционерное общество участвует в подготовке к изданию биографического романа "Генерал Федюнинский". Рукопись подготовлена известным писателем-историком Сергеем Михеенковым – автором серии исторических книг о Великой Отечественной войне. В настоящее время роман готовится к печати в серии "Жизнь замечательных людей".

В целом в АО "Транснефть-Сибирь" выстроена системная работа по поддержке социальных проектов в регионе. Особое место занимает поддержка проектов, связанных с увековечиванием памяти героев Великой Отечественной войны. В том числе предприятие ежегодно оказывает помощь ветеранским организациям Тюменской области на проведение памятных мероприятий к Дню Победы, лечение и оздоровление ветеранов. Также акционерное общество финансирует работы по ремонту и благоустройству памятников и обелисков Великой Отечественной войне, которые расположены в населенных пунктах вблизи производственных объектов предприятия.