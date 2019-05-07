Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Тюмени собрала сотни зрителей

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Сотни жителей и гостей Тюмени собрались на Центральной площади областного центра, чтобы понаблюдать за репетицией военного парада, посвященного 74-й годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом.

В параде примут участие курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, учащиеся Тюменского президентского кадетского училища, сотрудники полиции и МЧС. Командовать парадом будет начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко. Самыми почетными гостями праздника станут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

"По сравнению с 2018 годом количество участников торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона в честь Дня Победы увеличилось. По центральной площади Тюмени в парадном строю пройдут около тысячи курсантов ТВВИКУ и порядка четырехсот кадет. В общей сложности в параде примут участие около двух тысяч человек", - рассказал Дмитрий Евмененко.

Отметим, что к месту проведения парада курсанты ТВВИКУ пойдут по городским улицам пешим маршем с песнями. Сам парад пройдет в сопровождении духового оркестра под управлением подполковника Тимура Бахрова. Перед началом торжественного прохождения войск состоится плац-парад роты почетного караула ТВВИКУ. Курсанты продемонстрируют увлекательное шоу, в основе которого лежат строевые приемы в движении с оружием.

Количество военной техники, которую увидят тюменцы на параде, выросло практически в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник ТВВИКУ. В частности, жителям областного центра впервые покажут робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". Этот недавно поступивший на вооружение боевой робот применяется в Сирии и на Северном Кавказе для очистки местности от мин.

"В День Победы ветераны войны и труженики тыла, жители и гости нашего города смогут увидеть, как выглядит современная Российская армия", - подчеркнул Дмитрий Евмененко.

Евгений Бабенко