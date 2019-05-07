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Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Тюмени собрала сотни зрителей

Общество, 22:20 06 мая 2019

Фото ИА «Тюменская линия»

Сотни жителей и гостей Тюмени собрались на Центральной площади областного центра, чтобы понаблюдать за репетицией военного парада, посвященного 74-й годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом.

В параде примут участие курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, учащиеся Тюменского президентского кадетского училища, сотрудники полиции и МЧС. Командовать парадом будет начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко. Самыми почетными гостями праздника станут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

"По сравнению с 2018 годом количество участников торжественного прохождения войск Тюменского гарнизона в честь Дня Победы увеличилось. По центральной площади Тюмени в парадном строю пройдут около тысячи курсантов ТВВИКУ и порядка четырехсот кадет. В общей сложности в параде примут участие около двух тысяч человек", - рассказал Дмитрий Евмененко.

Отметим, что к месту проведения парада курсанты ТВВИКУ пойдут по городским улицам пешим маршем с песнями. Сам парад пройдет в сопровождении духового оркестра под управлением подполковника Тимура Бахрова. Перед началом торжественного прохождения войск состоится плац-парад роты почетного караула ТВВИКУ. Курсанты продемонстрируют увлекательное шоу, в основе которого лежат строевые приемы в движении с оружием.

Количество военной техники, которую увидят тюменцы на параде, выросло практически в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник ТВВИКУ. В частности, жителям областного центра впервые покажут робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". Этот недавно поступивший на вооружение боевой робот применяется в Сирии и на Северном Кавказе для очистки местности от мин.

"В День Победы ветераны войны и труженики тыла, жители и гости нашего города смогут увидеть, как выглядит современная Российская армия", - подчеркнул Дмитрий Евмененко.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия» ﻿

Евгений Бабенко

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Дмитрий Евмененко , парад Победы , ТВВИКУ , Тюменское президентское кадетское училище , УМВД России по Тюменской области

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