Тюменцы возложили цветы к памятнику Труженикам тыла

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Память тюменцев, сражавшихся с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно работавших в тылу, почтили минутой молчания участники митинга, который прошел в сквере Тружеников тыла в Тюмени.

К памятнику Труженикам тыла пришли ветераны, представители общественности, участники детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", школьники. В митинге принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук.

В начале Великой Отечественной войны в Тюмень были эвакуированы более 20 промышленных предприятий. Тюменцы вместе со всей страной героически трудились под лозунгом "Все - для фронта, все - для Победы!".

"У нас сегодня приподнятое настроение, ведь День Победы - большой праздник. Наша страна выстояла в тяжелейшей борьбе. Светлая память всем, кто сражался с фашизмом, а после войны своим трудом восстанавливал народное хозяйство, укреплял могущество страны, создавал тот экономический потенциал, за счет которого мы живем и сегодня", - подчеркнул председатель городского Совета ветеранов Герман Смирнов.

На груди у собравшихся в сквере Тружеников тыла тюменских школьников были бумажные журавли. Ребята написали на них имена своих предков-фронтовиков.

"Оба моих деда воевали с фашистами. В нашей семье бережно хранится память о них. Я пришел на митинг с гордостью за Великую Победу нашего народа, в которую внесли посильный вклад и мои предки", - рассказал ученик 6 класса средней школы № 42 Константин Иноземцев.

Евгений Бабенко