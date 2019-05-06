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Более ста упоровцев пробежали кросс в честь Дня Победы

Общество, 17:34 06 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более ста человек участвовали в легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню Победы в Упорово 5 мая.

Местом старта стала площадь возле здания бывшего военкомата, откуда провожали на фронта Великой Отечественной войны солдат Упоровского района. Началась спортивно-патриотическая акция с возложения цветов к памятнику погибшим землякам.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора учреждения "Физкультура и спорт" Александр Зингер, организаторы возраст участников не ограничивали, поэтому бежали и дети, и взрослые.

"Первый кросс, посвященный празднику Победы, собрал много людей. Были школьники, учителя, ребята из волонтерских отрядов, сотрудники различных предприятий и организаций, общество инвалидов, воспитанники Центра реализации молодежных программ. Маршрут от памятника павшим воинов пролегал до спорткомплекса "Ладья" и составил чуть более километра", - рассказал Александр Зингер.

За финишной чертой на стадионе спорткомплекса участников забега ждали игровая программа, веселые старты, соревнования по бочче и баскетболу. Также всем желающим предложили попить горячего чая и поесть каши из полевой кухни.

Ирина Кургузова

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# День Победы , Упоровский район

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