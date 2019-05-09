Рядовые "Бессмертного полка". Анна Гуторова

| Фото: Анна Гуторова | Фото: Анна Гуторова

Имя Анны Гуторовой носит одна из улиц с. Казанского Тюменской области. Так жители населенного пункта увековечили память о своей землячке, фронтовом враче, рассказывает ее правнучка Людмила Иванченко, которая идет в колонне Бессмертного полка 9 мая.

Анна Гуторова родилась в д. Вознесенка Казанского района в 1920 году. Для нее Великая Отечественная война началась 15 августа 1942 года: выпускница Омского медицинского института отправилась на Дальневосточный фронт, где работала врачом - хирургом в полевом госпитале.

| Фото: Анна Гуторова | Фото: Анна Гуторова

В 1944 году в семье Анны Ивановны произошло пополнение, но с двумя маленькими дочками ей и мужу пришлось на время расстаться. Детей отправили к бабушке в Тюменскую область, а сами продолжили службу до завершения войны.

В мирное время Анна Гуторова несколько лет работала в Южно-Сахалинске, в 1950 году вернулась в родные места, где позже возглавила областную больницу № 14 в с. Казанском.

| Фото: Анна Гуторова | Фото: Анна Гуторова

В 1981 году врач, обладатель Ордена Ленина, ушла на пенсию. Родные вспоминают об Анне Гуторовой с гордостью, говорит правнучка Людмила Иванченко.

"Прабабушка стала примером для членов нашей семьи, основательницей медицинской династии. В медицину ушли четыре поколения моих родственников. Теперь я продолжаю их дело: заканчиваю пятый курс лечебного факультета Тюменского медицинского университета и буду врачом-инфекционистом", - рассказала Людмила.

Татьяна Ковалева