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Школьных финансовых гениев наградили в Ярковском районе

Общество, 17:33 07 мая 2019

yarkovskayaschool.ru | Фото: yarkovskayaschool.ru

Представители команды "Казна" из Ярковской школы завоевали титул "Финансовый гений" в квест-игре, которая состоялась на базе учебного заведения, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Второе место - у сборной "Новое поколение" (Дубровинская, Покровская, Щетковская школы), третье место - у команды "ФинГрам" (Аксаринская, Сорокинская, Новоселовская школы).

Участие в игре "Финансовый гений" приняли шесть сборных команд из школ Ярковского района. Командам предстояло пройти семь станций, где их ждали финансовые задачи, разработка бизнес-плана, экономические ребусы и загадки, составление кластеров.

Мероприятие стало итогом проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности", который проходил в школах Ярковского района весь учебный год. Во второй половине апреля ребята также приняли участие в пятой Всероссийской неделе финансовой грамотности.

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# финансовая грамотность , школьники , Ярковский район

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