  • 7 мая 20197.05.2019вторник
  • USD65,3350
    EUR73,1099
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

На Ямале пару ждет суд за изнасилование

Происшествия, 18:32 07 мая 2019

следственного комитета РФ | Фото: следственного комитета РФ

Мужчина и женщина, подозреваемые в изнасиловании, предстанут перед судом в Салехарде. Ранее неоднократно судимые жители Ямала избили потерпевшего и совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, сообщает СУ СК РФ по по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 16 февраля 2019 года в компании, распивавшей спиртное, произошел конфликт. 33-летний мужчина и 28-летняя женщина избили потерпевшего и, сломив его волю к сопротивлению, совершили с мужчиной насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# изнасилование , Салехард , следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 07.05.2019На Ямале пару ждет суд за изнасилование
17:44 07.05.2019Пятилетний тоболяк едва не погиб под колесами трактора
17:22 07.05.2019Тюменца ждет суд за ДТП, в котором погибла пассажирка, а водитель потерял глаз
17:00 07.05.2019Тюменец ограбил магазин, чтобы уехать в Москву