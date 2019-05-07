На Ямале пару ждет суд за изнасилование

| Фото: следственного комитета РФ | Фото: следственного комитета РФ

Мужчина и женщина, подозреваемые в изнасиловании, предстанут перед судом в Салехарде. Ранее неоднократно судимые жители Ямала избили потерпевшего и совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, сообщает СУ СК РФ по по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 16 февраля 2019 года в компании, распивавшей спиртное, произошел конфликт. 33-летний мужчина и 28-летняя женщина избили потерпевшего и, сломив его волю к сопротивлению, совершили с мужчиной насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.