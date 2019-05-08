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В югорской школе эвакуировали учеников

Происшествия, 10:30 08 мая 2019

86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

200 учеников эвакуировали в школе № 5 Югорска из-за срабатывания пожарной сигнализации утром 8 мая, сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сообщение о срабатывании сигнала поступило в 8 часов 18 минут. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через 2 минуты к месту вызова прибыли 6 единиц техники, 19 человек личного состава от МЧС России.

Специалисты произвели разведку. После установления причин срабатывания сигнализации, получив сведения об отсутствии пострадавших, подразделения получили команду на возвращение к месту дислокации.

По данным педагогического коллектива учебный процесс восстановлен.

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# ГУ МЧС России по Югре , школа , школьники , эвакуация , Югорск

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