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Югорчанина осудили за сбыт гашиша

Происшествия, 12:31 08 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в попытке сбыта наркотических средств, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

27-летний житель Нижневартовска в ноябре 2018 года через Интернет получил более 42 гр. гашиша. Наркотики он должен был разложить по тайникам-закладкам. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к восьми года шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также оштрафовал на 150 тыс. рублей.

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# наркотики , Нижневартовск

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