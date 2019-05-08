Югорчанина осудили за сбыт гашиша

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Мужчину, виновного в попытке сбыта наркотических средств, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

27-летний житель Нижневартовска в ноябре 2018 года через Интернет получил более 42 гр. гашиша. Наркотики он должен был разложить по тайникам-закладкам. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Суд приговорил мужчину к восьми года шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также оштрафовал на 150 тыс. рублей.