Стартовал фотоконкурс "Главная кошка страны"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объявлен фотоконкурс "Главная кошка страны". Дедлайн 20 мая.

К участию приглашаются все желающие. Принимаются фотографии котов и кошечек.

Нужно заполнить регистрационную форму и выложить фотографию своей собственной кошки, владельцем которой является участник. Фотография не должна содержать какие-либо надписи, рисунки и рамки, а также других кошек и людей. Коллаж не допускается.

Каждый участник может выложить только одну фотографию одной своей кошки.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обладателя звания "Главная кошка страны" выберут звезды шоу-бизнеса, однако лидером зрительского голосования может стать любой участник. Также усатые-полосатые будут награждены и в специальных номинациях: "Самая смешная", "Самая грациозная" и "Самая хитрая кошка".

Победители-кошки получат один из призов-сертификатов: на полис годового обслуживания в ветеринарной клинике, набор кошачьего корма на 6 месяцев, на покупку многоуровневой игровой башни, на приобретение домика-трансформера и большого тоннеля, набор посуды для питомца, косметические наборы для поддержания красоты.