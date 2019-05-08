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В сквере Депутатов появится фотозона с зенитно-пулеметной установкой

Общество, 12:20 08 мая 2019

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Фотозона с зенитно-пулеметной установкой М-4 будет работать в сквере Депутатов 9 мая. С 13 часов здесь начнется праздничная программа "Победе посвящается…", сообщает администрация города.

Гостей ожидает насыщенная концертная программа профессиональных и самодеятельных артистов города, а также выступление Сергея Дьяконова-Дьяченкова.

Будут работать многочисленные интерактивные площадки. Так, запланирована выставка специализированной пожарно-спасательной техники ГУ МЧС России по Тюменской области. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Подарок ветерану".

Пройдут также показательные выступления кинологов и их питомцев, демонстрация оказания первой медицинской помощи, показательные выступления и мастер-класс по фланкировке.

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# День Победы , праздничная программа , сквер Депутатов

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