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В Комсомольском сквере пройдут выступления служебных собак

Общество, 13:37 08 мая 2019

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Показательные выступления служебных собак пройдут в Комсомольском сквере 9 мая в рамках праздничной программы "Пусть поколения помнят", посвященной Дню Победы, сообщает администрация города.

Стартует мероприятие в 13 часов. Горожане смогут проявить меткость в электронном тире, принять участие в сражении на игрушечных танках с дистанционным управлением, изучить карту трудовой доблести города, проявить свои физические навыки. На интерактивной зоне "Стена Победы" горожане напишут пожелания и поздравления с праздником.

Для творческих гостей будут работать интерактивные площадки. На мастер-классе "Военный самолет" опытный мастер по прикладному творчеству научит желающих создавать военный самолет в технике "Оригами". В большой армейской палатке установят проектор, где покажут документальные фильмы о подвигах на фронте и в тылу. Гости праздника также смогут сделать памятное фото на фоне тематического баннера.

На главном сценическом комплексе будет проходить развлекательная программа, выступят лучшие творческие коллективы Тюмени.

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# День Победы , праздничная программа , сквер Комсомольский

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