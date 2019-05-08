В Комсомольском сквере пройдут выступления служебных собак

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Показательные выступления служебных собак пройдут в Комсомольском сквере 9 мая в рамках праздничной программы "Пусть поколения помнят", посвященной Дню Победы, сообщает администрация города.

Стартует мероприятие в 13 часов. Горожане смогут проявить меткость в электронном тире, принять участие в сражении на игрушечных танках с дистанционным управлением, изучить карту трудовой доблести города, проявить свои физические навыки. На интерактивной зоне "Стена Победы" горожане напишут пожелания и поздравления с праздником.

Для творческих гостей будут работать интерактивные площадки. На мастер-классе "Военный самолет" опытный мастер по прикладному творчеству научит желающих создавать военный самолет в технике "Оригами". В большой армейской палатке установят проектор, где покажут документальные фильмы о подвигах на фронте и в тылу. Гости праздника также смогут сделать памятное фото на фоне тематического баннера.

На главном сценическом комплексе будет проходить развлекательная программа, выступят лучшие творческие коллективы Тюмени.