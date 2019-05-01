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Более восьми тысяч гектаров засеяли в Упоровском районе

Экономика, 13:14 10 мая 2019

8 тыс. 250 га засеяли аграрии Упоровского района, из них 4 тыс. 690 га – зерновыми и зернобобовыми культурами, по данным на 10 мая. Это составляет 11 % от плана, сообщает администрация муниципалитета.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы Упоровского района, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер, лидерами посевной кампании являются СПК "Емуртлинский" - 21 % от планируемой площади и ЗАО "Русь" - 20%

ООО "Агрофирма "КРиММ" засеяло 4 тыс. 100 га, что составляет 18 % от планируемой под яровой сев площади. "КРиММ" начал посадку картофеля и овощей. Картофель уже разместили на 289 га из планируемых двух тысяч 333, овощи – на 94 га из 371.

"В весенних работах участвуют 11 крупных сельскохозяйственных предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств. В поля готовы выйти 386 единиц техники – тракторов большой и малой мощности. Общая планируемая посевная площадь в районе составляет 73 тысячи 900 гектаров, включая 86 тысяч 646 гектаров, занятых под озимые. Площадь по сравнению с 2018 годом увеличилась более чем на 600 гектаров", – уточнил Александр Зоммер.

Ирина Кургузова

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# посевная кампания , Упоровский район

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