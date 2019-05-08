Тюменские артисты выступят в Южной Корее

Ансамбль "Ваталинка" | Фото: департамент культуры Тюменской области Ансамбль "Ваталинка" | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменские артисты примут участие в "Днях российской культуры" в Южной Корее с 9 по 16 мая, сообщает региональный департамент культуры.

VII Международный кинофестиваль "GUKIFF" в Сеуле пройдет 15 мая. В этот день пройдут показы российского детского кино, танцевальные и вокальные представления с участием тюменского ансамбля народных инструментов "Ваталинка". Помимо детской и семейной аудитории в Дне российской культуры примут участие представители Посольства РФ в Южной Корее, руководство администрации района Курогу в Сеуле, директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, представители Ассоциации русскоговорящих корейцев, международные гости кинофестиваля GUKIFF.

В рамках Дня российской культуры состоится официальное объявление и открытие Евразийской Организации детских кинофестивалей, которая создается для объединения детских кинофестивалей евразийского региона (Европа + Азия) для культурного и профессионального обмена, обмена контентом в части детского кино и образования, а также совместного кинопроизводства.

Напомним, что в мае 2018 г. в Сеуле состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между руководством Фонда "Жизнь и Дело", учредившего Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", в лице председателя Наблюдательного совета Николая Данна, и руководством Сеульского Международного детского кинофестиваля GUKIFF в лице господина Хан Ки Кима.