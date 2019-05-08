  • 8 мая 20198.05.2019среда
  • USD65,2166
    EUR73,0817
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер северный

Роспотребнадзор назвал причины пищевых отравлений на майских праздниках

Общество, 17:49 08 мая 2019

rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами. Об этом в канун праздников напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерия, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций.

При покупке готовой пищи в магазине необходимо обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергать повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике.

Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 08.05.2019Выставка ретроавтомобилей развернется на бульваре Гостеприимства
18:00 08.05.20199 мая - события дня
17:49 08.05.2019Роспотребнадзор назвал причины пищевых отравлений на майских праздниках
17:38 08.05.2019Около четырех тысяч детей родилось в Тюмени с начала года