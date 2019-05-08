Роспотребнадзор назвал причины пищевых отравлений на майских праздниках

| Фото: rospotrebnadzor.ru | Фото: rospotrebnadzor.ru

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами. Об этом в канун праздников напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерия, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней, кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций.

При покупке готовой пищи в магазине необходимо обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергать повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике.

Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.