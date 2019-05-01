Красочный Салют Победы озарил небо над Тюменью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Красочным фейерверком завершилось в Тюмени празднование Дня Победы.

Посмотреть Салют Победы пришли тысячи тюменцев. Горожане наблюдали за красочным действом с набережной Туры и прилегающих территорий. Отличный вид на фейерверк открывался с прогулочных теплоходов, которые во время салюта курсировали по реке.

Продолжительность фейерверка составила 9 минут. Небо над Тюменью озарили более сотни красочных залпов.

Напомним, в рамках празднования Дня Победы в Тюмени прошли праздничные и спортивные мероприятия. Горожане приняли участие в традиционном шествии и акции "Бессмертный полк", попробовали блюда полевой кухни, послушали песни военных лет, посетили выставки военной и ретро-техники, поучаствовали в мастер-классах.

Любовь Голышева